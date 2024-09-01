Тяжёлая ночь - Самая массовая атака ВСУ по России? Сбито 158 дронов. Повреждения в районе Московского НПЗ. Громче всего было на Курщине

Надо Украине устроить не одну тяжелую ночь мало наши их бьют, ой как мало.

СЗ

Светлана Зуева

Мы до сих пор их жалеем? 🙄Война идет не на жизнь,а на смерть! И чем раньше мы их задавим,тем лучше будет для всего мира!