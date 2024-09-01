Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 581 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • F I
    А где аэростаты или хотя бы воздушные шары....В Москве 43 самол...
  • Леонид
    Только расстрелы с конфискацией имущества у родственников...как в Китае. И все у нас появится и получится.Дроны ВСУ били по...
  • Ирина Галивец
    Сил девочке!Где сейчас девочк...

Тяжёлая ночь - Самая массовая атака ВСУ по России? Сбито 158 дронов. Повреждения в районе Московского НПЗ. Громче всего было на Курщине

Тяжёлая ночь - Самая массовая атака ВСУ по России? Сбито 158 дронов. Повреждения в районе Московского НПЗ. Громче всего было на Курщине

Минобороны России сообщило, что за минувшую ночь над территорией России было сбито не менее 158 дронов ВСУ - многие уверены, что это самая массовая атака противника.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Регина Толстоброва
Надо Украине устроить не одну тяжелую ночь мало наши их бьют, ой как мало.
Ответить
15 час.
СЗ
Светлана Зуева
Мы до сих пор их жалеем? 🙄Война идет не на жизнь,а на смерть! И чем раньше мы их задавим,тем лучше будет для всего мира!
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх