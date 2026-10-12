Умер актер, сыгравший сына Уолтера Уайта в сериале "Во все тяжкие"

Jordan Strauss/AP/TASS Умер актер Ар Джей Митт, сыгравший сына Уолтера Уайта в сериале "Во все тяжкие", сообщает 12 октября TMZ.
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