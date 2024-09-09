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Токсиколог Кутушов назвал 7 продуктов, которые помогают печени восстановиться

Токсиколог Кутушов назвал 7 продуктов, которые помогают печени восстановиться

Рацион влияет на качество сна, настроение и состояние здоровья. Некоторые продукты обязательно должны быть в вашем меню, ведь они помогают наладить работу печени и ЖКТ в целом, говорит токсиколог Михаил Кутушов.

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