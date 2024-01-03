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Ярослав Нилов: Материнский капитал на детей-иностранцев больше не выдадут

Ярослав Нилов: Материнский капитал на детей-иностранцев больше не выдадут

С 1 января 2024 года вступают в силу изменения в закон о материнском капитале, уточняющие порядок его выплаты.

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Комментарии
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СЕ
Сергей ЕВ
Правительство и ВВП долго &quot;спали&quot;, это нужно было делать еще ранее
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1 д.
Александр Рожков
Пряма узпакоили! А миллионы азиатов, завезенных сами знаете кем,, которые получили гражданство, получат капиталы и будут рожать, рожать и рожать и рожать....! И новые миллионы азиатов получат гражданство, ибо запрета на получение азиатами гражданства нет и не предвидится. Так что эти решения нужны для успокоения доверчивых и не пуганых идиётов.                                            Кстати, название статьи  - лживая пропаганда, ибо не выдадут только на тех, кто был рожден не в России. И это сказано в статье, которую не все захотят полностью прочесть.
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1 д.

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