Ярослав Нилов: Материнский капитал на детей-иностранцев больше не выдадут

Александр Рожков

Пряма узпакоили! А миллионы азиатов, завезенных сами знаете кем,, которые получили гражданство, получат капиталы и будут рожать, рожать и рожать и рожать....! И новые миллионы азиатов получат гражданство, ибо запрета на получение азиатами гражданства нет и не предвидится. Так что эти решения нужны для успокоения доверчивых и не пуганых идиётов. Кстати, название статьи - лживая пропаганда, ибо не выдадут только на тех, кто был рожден не в России. И это сказано в статье, которую не все захотят полностью прочесть.