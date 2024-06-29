В Тверской области загорелся жилой дом

Вчера, 28 июня, на улице Лесотехнической в Максатихе загорелся жилой дом. Меньше чем за час работники пожарно-спасательной части и добровольцы из пожарной команды «Малышево» полностью ликвидировали пламя.
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