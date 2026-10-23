Специалисты лаборатории Камчатского филиала «АПК Нацрыба» в ходе проверок нашли более 200 нарушений в красной икре – от несоответствия по вкусу и запаху до золотистого стафилококка, плесени и колиформных бактерий.
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