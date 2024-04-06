"Это больше, чем вандализм": кто подпалил стихийный мемориал погибшим в "Крокусе"

ВераВерная

А в анкете вопросы - это для чего? Зачем спрашивать кто подпалил стихийный мемориал? Откуда мы можем это знать? Куда автор эту статистику отправляет? Чудовищно то, что сделали, запредельный цинизм, и кто бы это не сотворил - будет сам в аду гореть!