В Новой Москве случилось немыслимое — вандалы надругались над стихийным мемориалом погибшим в "Крокусе".
"Это больше, чем вандализм": кто подпалил стихийный мемориал погибшим в "Крокусе"
Комментарии
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ВераВерная
А в анкете вопросы - это для чего? Зачем спрашивать кто подпалил стихийный мемориал? Откуда мы можем это знать? Куда автор эту статистику отправляет? Чудовищно то, что сделали, запредельный цинизм, и кто бы это не сотворил - будет сам в аду гореть!
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5 час.
Валентина БогдановаШирочкина
Приехавшие "спецы"...Они ненавидят Россию...
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5 час.
Валера Морозов
Заканчивать пора с «демократией»! Поймать и вкопать в землю вместо Памятника! А потом сделать с ними то, что они делают с Мемориалом!
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4 час.
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