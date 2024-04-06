Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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"Это больше, чем вандализм": кто подпалил стихийный мемориал погибшим в "Крокусе"

"Это больше, чем вандализм": кто подпалил стихийный мемориал погибшим в "Крокусе"

В Новой Москве случилось немыслимое — вандалы надругались над стихийным мемориалом погибшим в "Крокусе".

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Комментарии
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ВераВерная
А в анкете вопросы - это для чего? Зачем спрашивать кто подпалил стихийный мемориал? Откуда мы можем это знать? Куда автор эту статистику отправляет? Чудовищно то, что сделали, запредельный цинизм, и кто бы это не сотворил - будет сам в аду гореть!
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5 час.
Валентина БогдановаШирочкина
Приехавшие &quot;спецы&quot;...Они ненавидят Россию...
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5 час.
Валера Морозов
Заканчивать пора с «демократией»! Поймать и вкопать в землю вместо Памятника! А потом сделать с ними то, что они делают с Мемориалом!
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