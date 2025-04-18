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★ NEXT WAR ★ Военные новости

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‼️🇺🇦🇷🇺Ночью ВСУ посчитали себя невидимками и замыслили недоброе на Покровском направлении ▪️Противник решил, что ночью его не видно.

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