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Путин уничтожает гигантскую машину НАТО постепенно — мнение Матвейчева

Путин уничтожает гигантскую машину НАТО постепенно — мнение Матвейчева

Олег Матвейчев. Фото: Николай Лизунов / EADaily Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, профессор, кандидат философских наук, известный российский политолог и автор бестселлера «Уши машут ослом.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
Непонятно: для кого этот ликбез? Отметиться перед Путиным? Ты свои &quot;стратегические&quot; мысли выложи в интернет про то, как, будучи государственным мужем видишь дальнейшее развитие России!
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5 час.
Мария Беликова
Умная статья. Матвейчев исключительно мудрый человек. Наконец-то такие люди стали попадать в Думу!
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2 час.

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