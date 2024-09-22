Депутат Верховной Рады Елизавета Ясько призвала украинцев готовиться к тяжелой зиме. «Зимой будут отключения, не надо иметь никаких иллюзий, готовьтесь к худшему, к большому количеству часов в день без света», — сказала она.
На Украине призвали граждан готовиться к тяжелой зиме
Комментарии
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Виктор Горшков
В конечном счете народ сам виноват,что произошло. Он в конечном счете несет основные тяготы; это результат как действия или бездействия всего народа. Бог дал право и свободу выбора своей судьбы и он не вмешивается в выбор народа,даже если это приведет его к гибели. Поэтому говорят,человек,народ -сам хозяин своей судьбы. Это и есть Высшая Любовь Бога.
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