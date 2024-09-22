На Украине призвали граждан готовиться к тяжелой зиме

Виктор Горшков

В конечном счете народ сам виноват,что произошло. Он в конечном счете несет основные тяготы; это результат как действия или бездействия всего народа. Бог дал право и свободу выбора своей судьбы и он не вмешивается в выбор народа,даже если это приведет его к гибели. Поэтому говорят,человек,народ -сам хозяин своей судьбы. Это и есть Высшая Любовь Бога.