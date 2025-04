Создатели The Quarry и Until Dawn должны были выпустить экшен во вселенной «Бегущего по лезвию» — детали отменённой Blade Runner: Time To LiveВидеоигры в культовой киберпанковой вселенной «Бегущего по лезвию» (Blade Runner) можно пересчитать по пальцам одной руки, и в ближайшее время их больше не станет.