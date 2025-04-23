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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Создатели The Quarry и Until Dawn должны были выпустить экшен во вселенной «Бегущего ...

Создатели The Quarry и Until Dawn должны были выпустить экшен во вселенной «Бегущего ...

Создатели The Quarry и Until Dawn должны были выпустить экшен во вселенной «Бегущего по лезвию» — детали отменённой Blade Runner: Time To LiveВидеоигры в культовой киберпанковой вселенной «Бегущего по лезвию» (Blade Runner) можно пересчитать по пальцам одной руки, и в ближайшее время их больше не станет.

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