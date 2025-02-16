Издание BAZA опубликовало расшифровку разговоров пилотов лайнера AZAL, которую сохранил черный ящик самолета.
Слабый второй пилот и ложь про русских диспетчеров. Расшифровали переговоры пилотов рейса AZAL
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь Кузнецов
Правильный вопрос: "Могли ли его спасти пилоты, выполнив все необходимые требования?" При этом "Расследование катастрофы лайнера AZAL еще не завершено", значит нужно дождаться публикации выводов комиссии.
Ответить
14 час.
СТ
Сергей Татаринцев
Крушение самолёта-это заранее чётко спланированная операция британской МИ-6 и выполненная их шестёркой террористом будановым. В самолёт просто занесли взрывчатку и в нужное время она шарахнула. Самолёт и пассажиры были обреченны на верную смерть. Ну и итог всего этого действа,оболгать Россию и обвинить нас в терроризме. Кстати хохлы первыми завизжали о взрыве.А теперь подумайте сами,кому это выгодно?
Ответить
12 час.
Ю
Юрий Зубрин
Всё совершенно очевидно.Если провести параллели между сбитым "Боингом "в небе над Донбассом и этим самолетом ,становится очевидным ,что и в том и другом случае ,были спланированные заранее и осуществленные терракты ,в которые были заранее поставлены в известность руководители двух стран -Порошенко и А лиев .Насколько схожим было их поведение!
Ответить
10 час.
Свежие комментарии