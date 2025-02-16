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Слабый второй пилот и ложь про русских диспетчеров. Расшифровали переговоры пилотов рейса AZAL

Слабый второй пилот и ложь про русских диспетчеров. Расшифровали переговоры пилотов рейса AZAL

Издание BAZA опубликовало расшифровку разговоров пилотов лайнера AZAL, которую сохранил черный ящик самолета.

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Комментарии
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Игорь Кузнецов
Правильный вопрос: &quot;Могли ли его спасти пилоты, выполнив все необходимые требования?&quot; При этом &quot;Расследование катастрофы лайнера AZAL еще не завершено&quot;, значит нужно дождаться публикации выводов комиссии.
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14 час.
СТ
Сергей Татаринцев
Крушение самолёта-это заранее чётко спланированная операция британской МИ-6 и выполненная их шестёркой террористом будановым. В самолёт просто занесли взрывчатку и в нужное время она шарахнула. Самолёт и пассажиры были обреченны на верную смерть. Ну и итог всего этого действа,оболгать Россию и обвинить нас в терроризме. Кстати хохлы первыми завизжали о взрыве.А теперь подумайте сами,кому это выгодно?
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12 час.
Ю
Юрий Зубрин
Всё совершенно очевидно.Если провести параллели между сбитым &quot;Боингом &quot;в небе над Донбассом  и этим самолетом ,становится очевидным ,что и в том и другом случае ,были спланированные заранее и осуществленные терракты ,в которые были заранее поставлены в известность руководители двух стран -Порошенко и А лиев .Насколько схожим было их поведение!
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10 час.
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