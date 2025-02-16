Слабый второй пилот и ложь про русских диспетчеров. Расшифровали переговоры пилотов рейса AZAL

Игорь Кузнецов Правильный вопрос: "Могли ли его спасти пилоты, выполнив все необходимые требования?" При этом "Расследование катастрофы лайнера AZAL еще не завершено", значит нужно дождаться публикации выводов комиссии.

СТ Сергей Татаринцев Крушение самолёта-это заранее чётко спланированная операция британской МИ-6 и выполненная их шестёркой террористом будановым. В самолёт просто занесли взрывчатку и в нужное время она шарахнула. Самолёт и пассажиры были обреченны на верную смерть. Ну и итог всего этого действа,оболгать Россию и обвинить нас в терроризме. Кстати хохлы первыми завизжали о взрыве.А теперь подумайте сами,кому это выгодно?