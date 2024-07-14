В Сочи запустят больше электробусов на маршруты общественного транспорта Сейчас транспортный блок мэрии определяет маршруты, на которых запустят автобусы на электрической тяге.
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В Сочи запустят больше электробусов на маршруты общественного транспорта Сейчас транспортный блок мэрии определяет маршруты, на которых запустят автобусы на электрической тяге.