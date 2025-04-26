ВСУ пытаются вклиниться в оборону группировки «Север» — Алаудинов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не оставляют попыток вклиниться в оборону группировки «Север» Вооруженных сил России в Белгородской и Курской областях, 26 апреля заявил ТАСС командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апты Алаудинов.
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