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Макгрегор: Зеленский приехал в США, чтобы втянуть их в конфликт с РФ

Макгрегор: Зеленский приехал в США, чтобы втянуть их в конфликт с РФ

Экс-сотрудник американского Министерства Обороны Дуглас Макгрегор проинформировал о том, что глава киевского режима приехал в Соединённые Штаты Америки не для того, чтобы посетить Совбез Организации Объединённых Наций.

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