День оленевода в Надыме стартовал с метания тынзяна на хорей

В Надыме 22 февраля стартовал главный традиционный праздник коренных северян — День оленевода (0+). Торжество началось с захватывающего зрелища — метания тынзяна на хорей, сообщил telegram-канал телерадиокомпании «Надым».
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