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"Чебоксары против Барнаула": блогер сравнила, в каком городе жить лучше

"Чебоксары против Барнаула": блогер сравнила, в каком городе жить лучше

В своем видеообзоре Дарья Берестова рассказала, где выше зарплаты, а где лучше дороги и детские сады Блогер из Барнаула Дарья Берестова, мама двоих детей, которая последние пять лет жила в Чебоксарах, а недавно вернулась в краевую столицу, сняла видеосравнение двух городов.

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