Зеленский попросил разрешения у американских кураторов уволить Залужного

Американское издание The Washington Post со ссылкой на источники сообщило, что украинские власти проинформировали администрацию США о намерении президента Украины Владимира Зеленского отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
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