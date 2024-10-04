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Русская весна

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Великобритания утратила суверенитет над островами Чагос, несмотря на предупреждения США (КАРТА)

Великобритания утратила суверенитет над островами Чагос, несмотря на предупреждения США (КАРТА)

Британия отказалась от суверенитета над архипелагом Чагос в Индийском океане. Это стратегически важные острова, на которых расположена ключевая американская военная база в регионе — Диего-Гарсия.

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