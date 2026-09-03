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Пятый канал

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Осторожно, ИИ! — верующим рассказали об опасности исповеди через нейросети

Осторожно, ИИ! — верующим рассказали об опасности исповеди через нейросети

Обещания провести исповедь через нейросети могут оказаться мошеннической ловушкой. Об этом сообщил иерей, председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Федор Лукьянов в беседе с ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

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