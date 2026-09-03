Обещания провести исповедь через нейросети могут оказаться мошеннической ловушкой. Об этом сообщил иерей, председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Федор Лукьянов в беседе с ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).