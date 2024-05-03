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Ученые выяснили, как гнев повышает риск инфаркта

Ученые выяснили, как гнев повышает риск инфаркта

В эксперименте приняли участие 280 добровольцев.Исследователи Колумбийского университета США обнаружили, что кратковременные вспышки гнева могут снижать функцию кровеносных сосудов и повышать риск инфаркта и инсульта на срок до 40 минут.

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