Ушаков заверил, что Путин и Трамп будут поддерживать личные контакты

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп будут поддерживать личные контакты, работа по линии американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера тоже будет продолжена.
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