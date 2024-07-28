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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

За полгода вандалами испорчены 119 составов ОЖД

Более 160 актов вандализма зафиксировано в I полугодии на объектах Октябрьской железной дороги На территории Октябрьской железной дороги с января по июнь 2024 года зафиксировано более 160 актов вандализма.

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