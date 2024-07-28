За полгода вандалами испорчены 119 составов ОЖД

Более 160 актов вандализма зафиксировано в I полугодии на объектах Октябрьской железной дороги На территории Октябрьской железной дороги с января по июнь 2024 года зафиксировано более 160 актов вандализма.
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