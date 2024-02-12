Собянин рассказал, как Москва помогает восстанавливать Донецк и Луганск

Ремонтируются объекты здравоохранения, школы и детские сады Глава Москвы Сергей Собянин в официальном Telegram-канале сообщил о том, что в Луганске и Донецке продолжаются работы по восстановлению и благоустройству.
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