Realme представила смарт-часы Watch S2 с поддержкой ИИ и беспроводные наушники Buds T3...

Realme представила смарт-часы Watch S2 с поддержкой ИИ и беспроводные наушники Buds T310Помимо анонса смартфонов новой серии Realme 13 Pro и Pro+ компания Realme представила сегодня в Индии смарт-часы Watch S2 и беспроводные наушники Buds T310.