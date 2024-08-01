Петербуржцы рассказали, дают ли они вещам вторую жизнь

Был проведен опрос «Петербургский дневник» и портал «Единой карты петербуржца» (ЕКП) провели очередной опрос и выяснили, что 44% жителей Северной столицы отдают свои старые вещи, 24% не отдают и не принимают вещи для повторного использования, 16% одинаково и отдают, и принимают вещи и 3% чаще всего принимают.