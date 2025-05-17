ГАИ: на Ямале за сутки зарегистрировали 7 ДТП, никто не пострадал

За прошедшие сутки на ямальских дорогах зарегистрировали семь дорожно-транспортных происшествий. В их результате никто не пострадал, автомобили получили повреждения, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции ЯНАО.
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