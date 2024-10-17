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Царьград

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Пленный военком ВСУ дал полезный совет сыну на случай мобилизации

Пленный военком ВСУ дал полезный совет сыну на случай мобилизации

Сотрудник ТЦК выразил надежду, что сын сделает правильный выбор в пользу РоссииРИА Новости пообщались с сотрудником украинской территориальной комиссии по комплектованию, попавшим в плен армии России.

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