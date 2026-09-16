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Аргументы и Факты

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Военные США заявили, что потопили судно преступной группы в Тихом океане

Военные США заявили, что потопили судно преступной группы в Тихом океане

Американские военные уничтожили в Тихом океане судно, которое якобы было связано с эквадорской преступной группировкой «Лос-Чонерос» (Los Choneros), занимающейся, в частности, торговлей наркотиками, сообщило Южное командование Вооружённых сил США (USSOUTHCOM).

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