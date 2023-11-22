Как наладить эмоциональную близость с партнером: 3 полезных совета

Как наладить эмоциональную близость с партнером: 3 полезных советаНе бойтесь уязвимостиДаже если вы вместе не первый год, бывает сложно довериться партнеру по-настоящему и перестать бояться, что ваши откровения выставят вас в невыгодном свете.