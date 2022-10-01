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Ремонтные подразделения ЦВО в ходе специальной военной операции выполняют плановое обслуживание и восстановление техники

Ремонтные подразделения ЦВО в ходе специальной военной операции выполняют плановое обслуживание и восстановление техники

Сейчас на текущем ремонте находятся танки Т-72, БТР-80, а также буксируемая 152-мм гаубица. Вся техника ремонтируется в течение суток и возвращается к своему расчету для дальнейшего выполнения боевой задачи.

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