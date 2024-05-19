Врач Семирядов рассказал, как быстро похудеть благодаря дневнику питания

Опытные нутрициологи советуют вести дневник рационального питания тем, кто планирует снизить вес. Врач-диетолог Дмитрий Семирядов в интервью изданию «Российская газета» рассказал, что для похудения нужно уметь вручную считать калории.
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