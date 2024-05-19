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Врач Семирядов рассказал, как быстро похудеть благодаря дневнику питания

Врач Семирядов рассказал, как быстро похудеть благодаря дневнику питания

Опытные нутрициологи советуют вести дневник рационального питания тем, кто планирует снизить вес. Врач-диетолог Дмитрий Семирядов в интервью изданию «Российская газета» рассказал, что для похудения нужно уметь вручную считать калории.

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