Американские системы ПВО Patriot оказались бессильны перед "Искандерами"

Российские тактические баллистические комплексы “Искандер-М” добились целого ряда значительных успехов на украинском театре военных действий и удостоились похвалы от российского государственного оборонного концерна “Ростех” за высокую эффективность.
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