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Регионы России

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Авария на ТЭЦ-5 в Новосибирске была ликвидирована, в дома вернулось тепло

Авария на ТЭЦ-5 в Новосибирске была ликвидирована, в дома вернулось тепло

В Новосибирске завершена ликвидация аварии на ТЭЦ-5. В результате инцидента, произошедшего утром 30 октября, было ограничено теплоснабжение более чем в 470 многоквартирных домах в Заельцовском и Калининском районах.

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