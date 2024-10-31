Авария на ТЭЦ-5 в Новосибирске была ликвидирована, в дома вернулось тепло

В Новосибирске завершена ликвидация аварии на ТЭЦ-5. В результате инцидента, произошедшего утром 30 октября, было ограничено теплоснабжение более чем в 470 многоквартирных домах в Заельцовском и Калининском районах.
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