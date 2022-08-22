Шольц обещал Путину, что Украину не примут в НАТО ещё 30 лет

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что до начала российской спецоперации на Украине он заверил президента России Владимира Путина о том, что у Незалежной нет перспектив вступления в Североатлантический альянс на несколько десятилетий вперёд.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что до начала российской спецоперации на Украине он заверил президента России Владимира Путина о том, что у Незалежной нет перспектив вступления в Североатлантический альянс на несколько десятилетий вперёд.
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