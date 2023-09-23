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«Не хочу работать на дядю!»: знаки зодиака, которым стоит открыть свой бизнес

«Не хочу работать на дядю!»: знаки зодиака, которым стоит открыть свой бизнес

«Не хочу работать на дядю!»: знаки зодиака, которым стоит открыть свой бизнесБизнесБросить все подальше, уволиться с надоевшей работы и открыть свое маленькое, но любимое дело – все об этом хоть раз да мечтали (особенно с утра понедельника).

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