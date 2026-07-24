Посол Вершинин: Россия не имеет агрессивных планов в отношении Европы

Россия не имеет агрессивных планов в отношении европейских стран. Об этом в интервью телеканалу Habertürk заявил посол РФ в Турции Сергей Вершинин, комментируя заявления стран НАТО о возможной угрозе со стороны Москвы.
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