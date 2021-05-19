Россия и ЕС выиграли раунд в борьбе с США за «Северный поток — 2»

Россия и Евросоюз выиграли раунд в борьбе с США за «Северный поток — 2», об этом говорят сообщения об отказе Вашингтона от санкций против оператора проекта, заявил РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.