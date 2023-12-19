Новосибирское УФАС прокомментировало ситуацию с ценами на куриные яйца

Вопрос подорожания куриных яиц находится в центре внимания УФАС и прокуратуры Новосибирской области.В Управлении Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области сообщили о том, что жалоб от жителей на дефицит куриных яиц и рост цен на данную категорию товаров к ним не поступало.