Новосибирское УФАС прокомментировало ситуацию с ценами на куриные яйца

Вопрос подорожания куриных яиц находится в центре внимания УФАС и прокуратуры Новосибирской области.В Управлении Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области сообщили о том, что жалоб от жителей на дефицит куриных яиц и рост цен на данную категорию товаров к ним не поступало.
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