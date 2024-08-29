Почему банк может отказать в ипотеке: причины и способы решения проблемы

Причины отказа в предоставлении ипотечного кредита могут быть самыми разными — от плохой кредитной истории и недостаточного дохода до исполнительного производства и непогашенной судимости После окончания действия льготной ипотечной программы с господдержкой, повышения ключевой ставки Центробанком до 18% годовых и введения дополнительных надбавок к коэффициентам риска получить ипотечный кредит, по мнению экспертов, станет сложнее.