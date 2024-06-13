При содействии Уполномоченного в Ростовской области удалось снизить в пять раз компенсацию за продажу товара с нарушением авторских прав

В адрес Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ростовской области Олега Дерезы обратился индивидуальный предприниматель по вопросу оказания содействия в защите нарушенных прав в судебном споре с правообладателем индивидуализирванного товарного знака по взысканию с предпринимателя компенсации в размере 50 000 рублей за нарушение исключительных прав на товарный знак при реализации товара.
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