При содействии Уполномоченного в Ростовской области удалось снизить в пять раз компенсацию за продажу товара с нарушением авторских прав

В адрес Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ростовской области Олега Дерезы обратился индивидуальный предприниматель по вопросу оказания содействия в защите нарушенных прав в судебном споре с правообладателем индивидуализирванного товарного знака по взысканию с предпринимателя компенсации в размере 50 000 рублей за нарушение исключительных прав на товарный знак при реализации товара.