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Археологическая сенсация: на юге России найдены орудия древнейших людей Восточной Европы

Представьте себе: вы стоите на берегу реки, вокруг — дикая природа, а в руках у вас каменные орудия, которые помогут вам охотиться, собирать и выживать.

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