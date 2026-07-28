Всегда на связи: сохраните актуальные номера телефонов дежурных частей полиции Запорожской области

Жизненные ситуации бывают разными. Если вы стали свидетелем преступления или правонарушения, потеряли имущество, нуждаетесь в помощи сотрудников полиции или располагаете информацией, которая может помочь в раскрытии преступления, не откладывайте обращение.
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