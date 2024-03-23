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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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  • Михаил Мамонов
    нам что от этой новости тоже скорбеть нужно начать ....а писаки ?Вондроушова сообщ...
  • Михаил Мамонов
    а вот обьясните нам пожалуйста зачем нам эта инфа о какой то там 7ой чешке и ее дедушке .Вондроушова сообщ...
  • Михаил Васильев
    Одни евреи ....Мирра Андреева сн...

Формула-2. Австралия. Станек выиграл 1-ю гонку после штрафа Хаджара, Хаугер – 2-й, Маини – 3-й, Бермэн – 8-й, Антонелли сошел

Гонщика «Кампоса» Исака Хаджара лишили победы в спринте «Формулы-2» в Мельбурне. На старте после смещения Хаджара столкнулись и сошли его напарник Пепе Марти и представитель «Инвикты» Габриэле Бортолето, что вызвало появление машины безопасности.

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