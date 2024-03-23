Формула-2. Австралия. Станек выиграл 1-ю гонку после штрафа Хаджара, Хаугер – 2-й, Маини – 3-й, Бермэн – 8-й, Антонелли сошел

Гонщика «Кампоса» Исака Хаджара лишили победы в спринте «Формулы-2» в Мельбурне. На старте после смещения Хаджара столкнулись и сошли его напарник Пепе Марти и представитель «Инвикты» Габриэле Бортолето, что вызвало появление машины безопасности.