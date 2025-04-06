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Царьград

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Смерть рэпера Паши Техника: трагическая комбинация наркотиков и кодировки

Смерть рэпера Паши Техника: трагическая комбинация наркотиков и кодировки

Рэпер Паша Техник умер в декабре в Таиланде из-за комбинации наркотиков и кодировки, вызвав рвоту и аспирацию легких.

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А кто заставляет принимать наркотики?
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19 час.
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