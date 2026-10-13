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50 заброшек России, от которых мурашки по коже

50 заброшек России, от которых мурашки по коже

На территории России за века её существования возвели и оставили бесчисленное количество построек: дворцы имперских времён, избы первых поселенцев на Дальнем Востоке, православные храмы, громоздкие советские бетонные здания, лагеря для шахтёров и многое другое.

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