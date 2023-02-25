В Кемерове 25 февраля пройдет церемония открытия II Международных спортивных игр «Дети Азии»

Соревнования будут идти до 5 марта.Сегодня, 25 февраля, в Кемерова с 16.00 до 18.00 в Ледовом дворце «Кузбасс» состоится торжественная церемония открытия II зимних Международных спортивных игр «Дети Азии», которые будут проходить до 5 марта.