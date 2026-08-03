Опасность комариных укусов оценили

Чаще всего комариные укусы доставляют дискомфорт, но не угрожают здоровью человека. Опасность контакта с этими насекомыми оценили специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России, пишет РИА Новости.
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