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Бабаев о Кузнецове: «Вариант с «Сибирью» приоритетный на сегодня, дальше – как будет. До конца недели примем решение»

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы Евгения Кузнецова , рассказал о переговорах с « Сибирью ».

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