Удивительные фотографии "ледяного города" Харбина на севере Китая

«Ледяной город" в Харбине, снежной столице северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян, привлек рекордное количество посетителей на Новый год, многих из которых привлекли огромные ледяные скульптуры, выставленные на ежегодном Фестивале льда и снега.
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