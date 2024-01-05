Удивительные фотографии "ледяного города" Харбина на севере Китая

«Ледяной город" в Харбине, снежной столице северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян, привлек рекордное количество посетителей на Новый год, многих из которых привлекли огромные ледяные скульптуры, выставленные на ежегодном Фестивале льда и снега.